Bocce: l'Auxilium Saluzzo fa incetta di medaglie ai campionati giovanili U15 e U18

Pioggia di medaglie in casa Auxilium Saluzzo, in occasione dei campionati giovanili under 15 ed under 18 del volo che si sono svolti a Pinerolo, presso il Veloce Club.

Il sodalizio saluzzese riesce a sbancare la kermesse giovanile con 6 medaglie: 5 ori ed un bronzo. Un ricchissimo bottino, a conferma della grande attenzione dell’Auxilium Saluzzo, verso i giovani: una lunga tradizione, che la pone ai vertici nazionali del settore giovanile.

Negli under 18, l’Auxilium Saluzzo ha lasciato poco spazio agli avversari. Nella prova individuale oro per Francesco Costa e bronzo con Matteo Macario, nella prova a coppie, oro per Francesco Costa e Matteo Macario (campioni in carica)e nel combinato ancora oro con Francesco Costa,che personalmente realizzava un tris di medaglie.

Due ori su tre per gli under 15, con Nicolò Buniva e Greta Buniva (fratello e sorella) nella prova a coppie,ed ancora con Nicolò Buniva nella prova del combinato.

Una tre giorni che ha esaltato il direttore sportivo Paolo Costa: “Una competizione entusiasmante – spiega il diesse saluzzese- grazie ad un ottima prova. Successi, che tutti quanti hanno voluto dedicare al loro compagno di squadra Matteo Torta, che non ha potuto prendere parte alla kermesse boccistica, per la scomparsa del papà Marco, avvenuta proprio alla vigilia dei campionati".

Hanno preso parte alla kermesse giovanile anche Federico Bellino ed Alessio Cagliero.