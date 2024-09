Costigliole Saluzzo: gli studenti entrano per la prima volta nella nuova scuola [FOTO]

In attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista per ottobre, questa mattina i bambini della scuola primaria e i ragazzi delle medie di Costigliole Saluzzo hanno varcato per la prima volta la soglia della nuova scuola.

La struttura, costruita con le tecnologie più avanzate per garantire risparmio energetico e funzionalità, è stata accolta con grande entusiasmo dagli alunni e dalle loro famiglie.

Il sindaco Fabrizio Nasi, il vice Nicola Carrino, assieme agli assessori all’Istruzione Paola Anghilante, e all’Urbanistica Massimo Colombero e i consiglieri Erminia Persico e Renato Giordanino assieme a Giuseppe Moi, responsabile comunale dell’Ufficio Tecnico, hanno assistito all’entrata degli alunni assieme alla dirigente Maria Angela Aimone e sono poi passati classe per classe a salutare gli studenti delle Medie, mentre hanno dialogato con gli alunni della Primaria nel grande spazio vicino all’ingresso al piano terreno.

“Oggi è un giorno speciale per tutti noi – ha esordito nel suo discorso il sindaco Fabrizio Nasi - Con grande soddisfazione, siamo qui per inaugurare, seppur in via non ufficiale, questa nuova scuola, un simbolo di crescita e futuro per i nostri ragazzi e la nostra comunità.

Vorrei iniziare esprimendo un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’apertura di questo edificio: il Comune con i tecnici e gli operai, l’impresa esecutrice, i tecnici gli insegnante e tutto il personale scolastico, che si è impegnato con dedizione non solo per la realizzazione della struttura, ma anche per la sua preparazione e pulizia, affinché fosse pronta ad accogliere oggi i nostri studenti.

Grazie a loro, oggi possiamo vedere il risultato del grande lavoro di squadra svolto: aule moderne, spazi funzionali e servizi di qualità che garantiscono un ambiente accogliente e sicuro per la crescita e l'apprendimento. Siamo consapevoli che alcuni lavori, come la costruzione della palestra e il completamento delle aree esterne, siano ancora in fase di esecuzione, ma presto queste migliorie si uniranno a quanto già realizzato per offrire ancora più opportunità ai nostri ragazzi”.

Il vicesindaco Nicola Carrino, che ha la delega al Bilancio, ha ricordato: “È stato possibile realizzare questa scuola grazie ai contributi europei, regionali e comunali, un altro segno dell'importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni. Vorrei anche sottolineare l'importanza delle famiglie che attraverso il loro impegno come contribuenti hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. È grazie a loro, e a tutti i cittadini, che oggi possiamo aprire questa struttura così innovativa e accogliente”.

Gli amministratori comunali assieme alla dirigente, rivolgendosi agli studenti hanno rimarcato: “È importante la cura degli spazi. Questa scuola, così come il suo fabbricato, deve essere mantenuta con attenzione, cercando di preservare la bellezza e la funzionalità di ogni ambiente affinché resti sempre un luogo stimolante e accogliente anche per le generazioni che la frequenteranno dopo di voi”.

Il sindaco Fabrizio Nasi ha poi concluso affermando: “Nei prossimi mesi, come anticipato, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, prevista per ottobre, ma questo momento ci permette già di apprezzare l'avanzamento dei lavori. I terrazzi sono in fase di ultimazione e presto diventeranno spazi fruibili per gli studenti, e la palestra sarà completata a breve. Tutto questo rappresenta solo l'inizio di un percorso di crescita e sviluppo che proseguirà nei prossimi anni.

Infine – conclude il primo cittadino - vorrei rivolgere i miei più calorosi auguri a tutti gli studenti. Lo studio è una delle chiavi più importanti per il vostro futuro. Impegnatevi, siate curiosi, e non smettete mai di imparare. Noi, come amministrazione, saremo sempre al vostro fianco, pronti a supportarvi e a offrirvi le migliori condizioni per apprendere”.



Sindaco e amministratori comunali si sono poi recati alla vicina scuola dell’Infanzia dove hanno augurato un buon anno scolastico ai piccoli alunni e consegnato una nuova macchina per la pulizia dei pavimenti, a supporto del lavoro del personale scolastico.