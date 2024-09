Torna a Cherasco “Rete mamma” giornata della genitorialità consapevole

Si è svolta ieri, martedì 10 settembre, nella sala del Consiglio del Comune di Cherasco, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Rete Mamma Genitorialità Consapevole”, che si terrà nelle vie del centro storico di Cherasco domenica 29 settembre.

Organizzato dall’associazione Rete Mamma aps con il patrocinio del Comune di Cherasco, questa terza edizione si preannuncia ancor più ricca di esperienze della precedente, che già ebbe un grande successo.

L’iniziativa colma un vuoto e diventa un punto di riferimento per le famiglie che approcciano o vivono la maternità, in ogni aspetto e sfumatura, coinvolgendo non solo i genitori, ma anche amici, nonni, educatori e tutti coloro che ruotano intorno alla vita di un bambino/a.

Valentina De Ciechi, presidente dell’associazione ha spiegato:

“Quando si è conclusa la seconda edizione di Rete Mamma abbiamo ricevuto moltissimi feedback positivi. Tuttavia alcuni messaggi ci hanno fatto riflettere: alcune persone percepivano il nome Rete Mamma come legato solo alla sfera femminile, delle donne e delle madri. Il nostro intento è invece rivolto a tutta la famiglia e abbiamo voluto dare un segnale. Non volendo cambiare il nome abbiamo cambiato leggermente il nostro logo per trasmettere meglio il nostro impegno verso un modello di accudimento condiviso da entrambi i genitori. Il cuore simbolo di abbraccio è diventato un ponte che rappresenta la connessione reciproca tra genitori e chi può offrire supporto per vivere una genitorialità consapevole. Un simbolo che rispecchia meglio i nostri valori e la nostra missione di supportare tutte le famiglie”.

Il programma del 29 settembre è denso di appuntamenti e vedrà la partecipazione di 70 professionisti sanitari, fra operatori materno-infantili e consulenti per la famiglia, con due palchi a disposizione, 25 laboratori per genitori e bambini, un salottino per i temi che richiedono maggior privacy e stand di artigiani con mini laboratori pratici.

Si svilupperà dalle 9.30 del mattino alle 18.30 della sera, nell’area di Cherasco vicina al municipio e al Giardino della Madonnina, messa a disposizione dal Comune di Cherasco, presente alla presentazione dell’evento con molti rappresentanti, con il sindaco Claudio Bogetti e con il vicesindaco Umberto Ferrondi, che ha espresso l’orgoglio e la gioia di accogliere a Cherasco Rete Mamma:

“Abbiamo creduto da subito alla necessità di un evento così utile, portato avanti da uno staff preparato e da persone eccezionali. La nostra città è onorata di ospitare la manifestazione e vivere una giornata speciale. Il comune metterà a disposizione la Sala del Consiglio e gli spazi nel centro storico con molto piacere”.

Il programma di Rete Mamma - Genitorialità Consapevole è visibile sul sito www.retemamma.it oppure sulle pagine Social Instagram @retemamma e Facebook @ReteMamma.

Per info : mail retemamma@gmail.com