La Consulta Provinciale degli Studenti augura un buon inizio di anno scolastico a tutti gli studenti e studentesse

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, si presenta per ognuno di noi, studenti e studentesse, un'opportunità di crescita sia personale sia come comunità. La scuola rappresenta non solo un luogo di formazione e apprendimento, ma anche un luogo in cui coltivare relazioni e costruire il proprio futuro. La Consulta degli Studenti continuerà a lavorare sempre con impegno per rappresentare le esigenze di tutti gli studenti della provincia, promuovendo il dialogo con le istituzioni competenti e favorendo iniziative volte a migliorare la vita del corpo studentesco. Un augurio speciale va ai nuovi venturi e agli studenti che stanno affrontando gli ultimi anni del loro percorso.

Vi invitiamo a continuare il vostro percorso scolastico con entusiasmo e impegno. La Consulta rimane sempre a disposizione per ascoltare, supportare e dare voce alle esigenze di tutti e tutte.

Buon anno scolastico a tutti!

Il presidente, Riccardo Spolaore