Volley maschile: il VBC Mondovì prepara l'esordio in Coppa Piemonte, sabato il triangolare con Chisola e Hasta Asti

Le vacanze per il VBC Mondovì sono ormai un ricordo: infatti a partire da mercoledì 4 settembre i monregalesi hanno ripreso la preparazione in vista dell’ inizio del Campionato Regionale di serie C, che prenderà il via nel fine settimana del 12/13 ottobre.

Quale antipasto del Campionato, il cui obbiettivo è quello di rinnovare nei sostenitori ed in tutta la città le intense ed esaltanti emozioni vissute la passata stagione e di cercare di giungere sino all’atto decisivo nella lotta per la promozione in Serie B (e magari alla fine festeggiare il salto di categoria), si è optato per partecipare alla Coppa Piemonte, manifestazione che verrà utilizzata per rodare squadra e giocatori e che in pratica andrà a sostituire le varie amichevoli di preparazione.

In Coppa (due partite per ogni concentramento su 3 set fissi e pertanto in ogni fine settimana la squadra giocherà sempre sei set) i monregalesi faranno il loro esordio sabato 14 settembre al PalaItis nel triangolare contro il Chisola (ore 15) e l’ Hasta Asti (ore 18). Sabato 21 il triangolare si terrà a Busca contro Boves e Cuneo, mentre domenica 29 si giocherà a Moncalieri contro S. Paolo Torino e Lasalliano Torino.

Le sei partite in programma di questa prima fase di Coppa Piemonte verranno sfruttate per affinare l’ intesa fra i giocatori e gli schemi della squadra e per farsi trovare pronti per l’ inizio della regular season, in cui i monregalesi vogliano recitare un ruolo da protagonisti. Poiché queste gare verranno utilizzate come test, il risultato avrà un aspetto sicuramente secondario, ma come ben si sa vincere aiuta a vincere e pertanto si cercherà di riuscire a qualificarsi per il secondo turno, a cui accederanno 12 squadre.

Oltre alla squadra maggiore militante in serie C in questa settimana riprendono la preparazione i vari gruppi della cantera monregalese, ossia la formazione cadetta, allenata da Riccardo Gallia e Giampiero Grenna, che disputerà il Campionato di serie D e quello U.19, quella U.17, allenato da Viridiana Polizzi con l’ aiuto di Filippo Gasco e Fabrizio Chessa, quella U.15, allenato da Davide Mazzucchi e Francesca Marchisio, e quella U 13, allenato da Sara Durando. Ovviamente tutti i gruppi saranno seguiti costantemente dal Direttore Tecnico Francesco “Cecio” Revelli, che sarà attivamente presente in palestra onde monitorare la situazione e verificare i progressi tecnici dei ragazzi.

In questi giorni intanto è stata ufficializzata un’ importante collaborazione con Moretta per il settore giovanile e scolastico. L'obiettivo della società è quello di continuare il proprio percorso di crescita e di contribuire attivamente a formare e appassionare i ragazzi, proseguendo così nella formazione di giovani talenti. Da segnalare, inoltre, due importanti novità nello staff tecnico: il mental coach Miki Redana, che con sessioni dedicate contribuirà attivamente a migliorare le performance di tutti i gruppi squadra, e l’ osteopata e fisioterapista Beatrice Aimo, che si occuperà delle articolazioni e delle muscolature dei giocatori delle varie formazioni monregalesi.