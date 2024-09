Cuneo, installata a Passatore la nuova Cabina Primaria di Cuneo Nord

Si è tenuta alle 17 di ieri (mercoledì 11 settembre) la visita di una piccola delegazione del Consiglio comunale di Cuneo alla Cabina Primaria di Cuneo Nord, in frazione Passatore, appuntamento importante richiesto dalla stessa ditta gestrice del servizio, la e-Distribuzione.



L’incontro ha visto la presenza del vicesindaco Luca Serale, dell’assessore Luca Pellegrino, dei consiglieri Flavia Barbano, Silvano Enrici, Claudia Carli e Luca Pellegrino e i dirigenti comunali Walter Martinetto, Graziano Giordanengo e Iulia Picus.



I tecnici di e-Distribuzione hanno illustrato ai presenti i dettagli tecnici dell’installazione e le positive ricadute economiche che porterà sul servizio elettrico: la cabina primaria di Passatore funzionerà trasformando l’energia elettrica in ingresso da alta tensione a media tensione, ottimizzando la gestione del sistema elettrico locale, snellendo i carichi energetici ed equilibrando gli assetti di rete per garantire un servizio più efficiente.



La struttura risponde ovviamente alle richieste avanzate dai residenti della zona. Ha a disposizione due trasformatori da 25 MVA, un sistema di automatizzazione e controllo remoto della rialimentazione e prevede linee uscenti già predisposte per la messa in utilizzo.



Il costo totale dell’intervento è di tre milioni di euro, coperti da fondi PNRR.