Valentina Nastasi, Bela Trifolera 2023, si racconta: "Ho trascorso dei mesi bellissimi"

Un anno passato velocissimo quello della Bela Trifolera 2023, la 21enne Valentina Nastasi, rappresentante del gruppo di Sbandieratori e Musici della Città di Alba, che il prossimo 14 settembre si appresta a passare il testimone. Nelle sue parole c'è ancora il luccichio di un'esperienza che l'ha molto toccata e che in qualche modo, come tutte le cose belle, l'ha attraversata rapidamente, come spiega lei stessa.

"Ovviamente una volta che termina la Fiera del Tartufo, viene un po' meno anche il ruolo, ma sono stati mesi intensi che mi sono piaciuti tantissimo. In particolare, mi è rimasta impressa l'atmosfera dell'Asta mondiale del Tartufo bianco d'Alba. Per me è stata è stata un'esperienza nuova e ho avuto la fortuna di essermi trovata bene con tutte le persone con cui sono entrata in contatto".

Per la giovane c'è stata anche il debutto come comparsa in "Trifule", secondo lungometraggio del regista Gabriele Fabbro con un cast di star come Margherita Buy, Umberto Orsini e la giovane Ydalie Turk. Ma anche il cane da tartufi Birba.

"La mia elezione è coincisa con le riprese del film, che dovrebbe uscire a breve. Sicuramente mi porterò questi momenti nel cuore per lunghissimo tempo".

La conclusione è, invece dedicata a qualche consiglio per la Bela Trifolera 2024: "Spero riesca a viversi le cose in maniera tranquilla, serena e piena per goderne come ho fatto io in quei tre mesi. Si è trattato davvero di una bella esperienza".