A Rittana l'inaugurazione della nuova scultura di Luigi Mainolfi

Domenica 22 settembre alle ore 11 presso il Centro Civico e Culturale (ex Casa Canonica) verrà inaugurata una nuova scultura bronzea dell’artista Luigi Mainolfi e una mostra di suoi disegni inediti, curata da Olga Gambari.



L’opera, realizzata appositamente per Rittana, si colloca all’interno del programma di rigenerazione del paese che in questi anni sta completando diversi interventi significativi: dal rifacimento del manto stradale alla ristrutturazione degli edifici pubblici, alla produzione di numerosi interventi artistici destinati a costituirne il futuro patrimonio culturale e materiale.



L’opera, il cui nome sarà svelato al momento della inaugurazione, intende rappresentare un segno di augurio e portafortuna per Rittana, i suoi abitanti e tutti coloro che avranno possibilità di ammirarla. Significativa è pure la sua collocazione di fronte ad un luogo che è destinato a diventare il centro del paese e un luogo pubblico per eccellenza: qui infatti trovano posto gli spazi per le esposizioni d’arte e qui sarà trasferito il Municipio.



Dopo l’inaugurazione e il buffet offerto, saranno visitabili tutte le mostre d’arte allestite in paese. La giornata sarà particolarmente intensa perché sarà pure occasione per far partecipare i bambini alla festa del paese: a loro è infatti riservata la raccolta delle patate al vicino campo del Chiot e lo spettacolo (ma non solo per loro) di clowneria, acrobazia e monociclo del Duo Tempi Lenti.



Il programma completo prevede:

- ore 10:00 → Patata fai da te: la raccolta.

I bambini, al campo del Chiot, raccolgono insieme le patate che potranno portarsi a casa. Intervengono. Ritrovo presso il Centro della Comunità

- ore 11:00 → Luigi Mainolfi a Rittana

Inaugurazione della nuova scultura e della mostra di Luigi Mainolfi con l’artista e la curatrice Olga Gambari presso il Centro Civico e Culturale.

- ore 12:30 → Aperitivo con le focacce del forno La fame presso il Centro Civico e Culturale

- ore 13:00 → Gnocchi d’autore

Buffet con gnocchi in varie salse, preparato da Montagna Futura in collaborazione con la cooperativa Proposta 80, presso il Centro della Comunità.

- ore 14:30 → Duo Tempi Lenti, spettacolo di strada tra clowneria, acrobazia e monociclo

- ore 15:30 → Visita alle mostre d’arte



Le mostre d’arte visitabili sono:

- Luigi Mainolfi: disegni inediti, a cura di Olga Gambari.

- L’opera al nero, a cura di Marta Papini, Leonardo Pierpaolo con Giulia Cenci

- Omaggio a Gip Dolla. La bellezza in un riflesso d’acqua con un ricordo di Giuseppe Armando, scultore contadino d’onice, a cura di Carlo Morra e Enrico Perotto

- Allestimento in anteprima di una parte della collezione 20 x 20