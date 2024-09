Monviso, Bergesio (Lega): “Una festa delle comunità per ribadire il nostro 'sì' convinto all’autonomia”

Una festa per ribadire il “sì” convinto della Lega cuneese all’autonomia. Questo il “tema” della Festa sul Monviso – sabato 14 settembre alle ore 10 – a cui la sezione di Cuneo della Lega invita iscritti e simpatizzanti a partecipare. Una giornata che si terrà come da tradizione a Pian della Regina (Crissolo) per incontrarsi e confrontarsi su uno dei capisaldi storici del partito guidato da Matteo Salvini, che avrà inizio alle 10 col dibattito a cui prenderanno parte il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, l’onorevole Riccardo Molinari, presidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati, e il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale Lega Cuneo.