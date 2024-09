Festa sul Monviso, Bergesio (Lega): "Evento comunitario per ribadire il 'sì' convinto all'autonomia"

Una festa per ribadire il “sì” convinto della Lega cuneese all’autonomia. Questo il tema della Festa sul Monviso a cui la sezione di Cuneo della Lega invita iscritti e simpatizzanti a partecipare. Una giornata che si terrà come da tradizione a Pian della Regina per incontrarsi e confrontarsi su uno dei capisaldi storici del partito guidato da Matteo Salvini,



L’evento avrà inizio alle 10 con il dibattito a cui prenderanno parte il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, l’On. Riccardo Molinari, Presidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati, e il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Segretario provinciale Lega Cuneo. Saranno presenti anche gli eletti della Lega a tutti i livelli. Seguirà il pranzo.



“L’autonomia differenziata così come prevista dalla legge Calderoli è il riconoscimento, da parte dello Stato, dell’attribuzione ad una regione a statuto ordinario di autonomia legislativa sulle materie di competenza concorrente e in tre casi di materie di competenza esclusiva dello Stato. Insieme alle competenze, le regioni possono anche trattenere il gettito fiscale”, riassume Bergesio.



“Su questi temi ci soffermeremo con il Ministro Calderoli – conclude il Senatore Bergesio -. Sarà un’occasione importante per poterci confrontare con colui che in questi anni ha lavorato con passione a questa riforma che è una vittoria per tutti gli italiani. Faremo il punto della situazione e illustreremo i prossimi passi. Consapevoli che più autonomia, più coesione, più sussidiarietà sono i tre cardini della legge che è un grande passo avanti per costruire un’Italia più forte e più giusta, superare le differenze che oggi esistono fra i diversi territori e garantire gli stessi livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sull’intero territorio. Nel rispetto degli impegni presi dalla Lega con i cittadini”.



Chi fosse interessato a partecipare alla giornata può contattare il numero 3489211671 (Paolo).