Giornata mondiale della sicurezza del paziente: l’Asl CN1 rilancia il progetto interaziendale “Aiutaci a curarti”

In occasione della giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, il prossimo 17 settembre, l’Asl CN1 rilancia un progetto - lanciato nel 2021 e realizzato con Asl Cn2 e Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo - con l’obiettivo di migliorare nei cittadini la consapevolezza e la sicurezza della terapia farmacologica.



Il progetto ha previsto la realizzazione di una scheda in cui il paziente può inserire l’elenco dei medicinali che sta utilizzando e le modalità di assunzione degli stessi. Sullo schema sono riportati, tra l’altro, orario, nome del farmaco e dosaggio, forma farmaceutica, quantità assunta, via di somministrazione. Possono essere inseriti anche dati inerenti lo stato di salute. La scheda può essere compilata in autonomia o con l’aiuto di un familiare, dal medico curante, dal farmacista, dal personale dell’ambulatorio da cui il paziente è seguito o del reparto da cui è dimesso.



Il cittadino, attraverso la presentazione della scheda, può comunicare al farmacista la terapia che sta assumendo, per valutare eventuali interazioni. La scheda potrà essere esibita quando si accede al Servizio Sanitario, per consentire al curante di avere una visione completa e precisa dei farmaci assunti.



Il modulo, di facile compilazione, sarà distribuito presso le farmacie e i medici di medicina generale ed è già scaricabile dai siti Internet delle tre aziende sanitarie o tramite Qrcode.