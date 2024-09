In campo per la solidarietà a Savigliano: torna il Triangolare del Cuore

Ancora una volta Savigliano scende in campo, letteralmente, per la solidarietà. Fervono i preparativi per l'edizione 2024 del Triangolare del cuore, in programma giovedì 19 settembre, dalle 19.30, allo stadio “O. Morino”.



Organizzata dal Comune di Savigliano, l'iniziativa – alla terza edizione – vedrà sfidarsi tre squadre, in altrettante partite da 30 minuti ciascuna: Comune, Carabinieri e Commercianti.



L'ingresso sarà ad offerta libera. Ogni offerente riceverà un ticket per partecipare all'estrazione a sorte che si terrà insieme all'asta benefica alla fine del triangolare. Quest'anno, tutto il ricavato sarà devoluto alle associazioni Admo, Aido ed Avis. Come nelle scorse edizioni, ancora una volta sarà Madrina della serata Ilenia Arnolfo, giornalista di “LaPresse” e volto di “Torino Channel”.



«Lo sport e la generosità sono due anime che da sempre contraddistinguono i saviglianesi – affermano il sindaco Antonello Portera e l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Come già accade da tre anni, categorie che nella vita di tutti i giorni svolgono ruoli differenti si sfidano e si divertono per fare del bene e, perchè no, strappare qualche sorriso».

«Ciò che ci spinge a riproporre l'evento ogni anno – aggiungono – è la risposta del pubblico sugli spalti del Morino. Sia in termini di presenza che di donazioni».