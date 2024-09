A Valdieri riprendono gli incontri di "Un caffè in società"

Come ogni anno il 21 settembre si celebra la giornata mondiale dell’Alzheimer.

La SOMS di Valdieri in collaborazione con tutti gli Enti Patrocinanti della Valle Gesso concorre all’Iniziativa con la presentazione della seconda parte del Progetto “Un Caffè in Società" che tanto Successo ha riscontrato nella sua fase iniziale. A quasi un anno di distanza dal mese di ottobre verranno riaperte le porte dei locali della SOMS di Valdieri per ospitare tutte le persone afflitte da demenza ed i loro famigliari; saranno seguiti nel loro percorso da terapeuti professionisti coadiuvati da volontari.

La presentazione della ripresa di questa seconda fase del progetto verrà presentata presso il Salone Alberto Bianco dell’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime a Valdieri (Piazza Regina Elena, 30) martedì 17 settembre alle ore 17.