Confreria, un tratto di via San Damiano Macra chiuso per tre giorni

Al via i cantieri per la realizzazione degli allacci alla rete idrica e fognaria dell’impianto sportivo di beach volley in frazione Confreria. Per consentire i lavori, commissionati dall’associazione “In Beach Club” alla ditta S.M.T. di Cuneo, un tratto di via San Damiano Macra resterà chiuso al traffico per tre giorni, da lunedì 16 a mercoledì 18 giugno. Si tratta della fascia stradale adiacente i campi. I residenti potranno raggiungere le loro abitazioni percorrendo via Molino Morra.