Demonte inaugura il nuovo campo sintetico: sport e innovazione al centro della Valle Stura

La comunità di Demonte si prepara a vivere una giornata speciale sabato 5 luglio alle ore 10:00, quando verrà inaugurato ufficialmente il nuovo campo sportivo in erba sintetica, realizzato con materiali di ultima generazione. L’evento si terrà poco prima della ventunesima edizione della Stra Val Esturo, sottolineando il forte legame tra sport, territorio e innovazione.

Il nuovo campo rappresenta un investimento concreto nel benessere e nella crescita della Valle Stura, offrendo una superficie di gioco moderna, resistente alle intemperie e pensata per garantire il massimo delle prestazioni atletiche. Un’infrastruttura destinata non solo ad accogliere eventi sportivi di rilievo, ma anche a diventare punto di riferimento per la comunità e le nuove generazioni.

Alla cerimonia saranno presenti le autorità comunali e i rappresentanti del consiglio regionale, a testimonianza dell’importanza del progetto per l’intero territorio. Un segnale forte dell’impegno delle istituzioni nel promuovere attività sportive e occasioni di socialità.

L’inaugurazione sarà anche un’anticipazione della Stra Val Esturo 2025, che partirà subito dopo. Il campo ospiterà infatti il tradizionale torneo di calcio a 5, rendendo ancora più speciale questa edizione.

L’appuntamento è aperto a tutti: sportivi, famiglie, giovani e curiosi sono invitati a partecipare e scoprire da vicino una struttura che guarda al futuro dello sport nella Valle Stura.