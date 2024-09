Mondovì, celebrata la festa del Santissimo Nome di Maria con il cardinal Arrigo Miglio [FOTO E VIDEO]

Un momento di condivisione e gioia, ricordandosi di essere, ogni giorno, "Pellegrini di speranza".

Si è tenuta ieri sera, giovedì 12 settembre, la solenne celebrazione per la festa del Santissimo Nome di Maria, presso la chiesa di San Filippo neri a Mondovì Breo.

la Santa messa presieduta da sua Eminenza reverendissima il cardinale Arrigo Miglio, è stata seguita dallo svelamento di un’opera commemorativa dell’Incoronazione dell’anno 2023 a ricordo dell’evento e dei benefattori.

"Sono felice di essere qui con voi -. ha detto il cardinal Miglio - "Grazie ai padri che, nel marmo, hanno scolpito la memoria di quel giorno nella lapide che inauguriamo questa sera.

Partirei proprio da questo: normalmente i fatti del passato li conosciamo perché ci vengono tramandati attraverso le lapidi e così ricordiamo anche i nostri cari.

L’idea della lapide sembra possa voler consegnare al passato ciò che abbiamo compiuto, ma in realtà è uno strumento per guardare al futuro, significa aprire gli occhi sul tempo che cammina in avanti, ricordandoci di vivere da cristiani gioiosi il presente, il momento più ricco che il

Signore ci concede. Ed è in questo senso dobbiamo essere 'pellegrini di speranza', motto che caratterizza il Giubileo 2025".

La celebrazione, molto partecipata, è stata accompagnata dal Coro e ha visto la presenza di numerose autorità tra le quali il consigliere Laura Barello per il Comune di Mondovì), Ezio Raviola ex presidente di Fondazione CRC, Mattia Germone (presidente AsCom Confcommercio), il luogotenente dei Carabinieri di Mondovì Paolo Cotza, il vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia e gli Alpini di Mondovì con il presidente Armando Camperi.



Al termine della funzione padre Marco ha ringraziato tutti gli intervenuti, in particolare il Cardinal Miglio che ha accettato l'invito a Mondovì, i rappresentanti delle istituzioni religiose e civili, i concelebranti, le associazioni, la cappella musicale con il maestro Simone e gli orchestrali, Manuela Neyret all'organo, l'associazione campanari del Veneto, tutti i padri della Congregazione e i volontari.

La serata si è conclusa con l'inaugurazioni della lapide e un momento musicale, aperto a tutti, nel chiostro del complesso con concerti di campane eseguiti dall’associazione suonatori di campane a sistema veronese.

Questa sera, venerdì 13 settembre, l’appuntamento sarà, sempre presso il santuario del Santissimo nome di Maria, con il concerto Mariano della Corale villanovese in programma alle ore 21.