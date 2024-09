Fedeltà al Lavoro: Pellegrino si congratula con i fossanesi che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento

“Come assessore al Commercio e alle Attività produttive della città di Fossano, voglio complimentarmi con tutti i miei concittadini che sono stati premiati con il prestigioso riconoscimento della Camera di Commercio di Cuneo Fedeltà al Lavoro e Progresso economico”.

A dirlo è l’assessore Giacomo Pellegrino, per congratularsi con i molti fossanesi che hanno ricevuto il riconoscimento che ogni anno viene assegnato dalla Camera di Commercio agli operatori economici che, con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno significativamente contribuito al progresso civile, economico e sociale della provincia di Cuneo.

“Le attività produttive rappresentano un tassello fondamentale per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio - prosegue l’assessore Pellegrino - ma non solo. Sono importanti presidi di socialità, in grado di mantenere vivi e vivibili le aree cittadine, offrendo un servizio indispensabile ai cittadini”.

“Artigiani, commercianti, industriali che hanno proseguito la loro attività per oltre trenta anni e spesso sono l’espressione di realtà che passano di padre in figlio - conclude Pellegrino - sono il simbolo tangibile di chi ha vissuto e anche fatto la storia della città, aprendo ogni giorno, ingegnandosi per stare al passo con i tempi e quindi competitivi sul mercato, affrontando anche i momenti più difficili con coraggio e determinazione, rimboccandosi le maniche, per non abbandonare una realtà, piccola o grande che sia, che fa parte del proprio vissuto”.