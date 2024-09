"Bandissima", il secondo appuntamento a Demonte domenica 22 settembre

Dopo il successo ottenuto nella manifestazione organizzata a Vezza d’Alba, si conclude l’edizione 2024 di "Bandissima”, la rassegna musicale bandistica, con il secondo appuntamento che si terrà domenica 22 settembre alle ore 16 a Demonte presso l’anfiteatro coperto in Piazza “Nuto Revelli”.

La manifestazione organizzata in collaborazione con la banda locale, vedrà l’esibizione oltre che della Banda musicale Demunteisa di Demonte, del Complesso bandistico Bagnolese di Bagnolo Piemonte, della Banda musicale di Bernezzo e della Banda musicale cittadina “Silvio Pellico” di Boves. L’evento vedrà l’esibizione delle quattro formazioni che si alterneranno in formazione concertistica.

Per decenni la banda ha avuto vita difficile, ma finalmente grazie agli enormi sforzi di chi lavora per le bande, compreso l’Anbima ( Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome e delle Attività Musicali Popolari), i gruppi bandistici stanno trovando una propria dimensione ed un proprio spazio. Mentre nel resto d’Europa da tempo le bande trovano ascolti qualificati e compositori che scrivono musica originale, in Italia i complessi bandistici rischiavano di venire dimenticati da pregiudizi e da una generale indifferenza. Per fortuna, da alcuni anni vi è un rinnovato interesse. Non c’è paese o città che non desideri avere il proprio complesso bandistico. La scuola, le famiglie e le istituzioni si sono accorte di questo grande patrimonio culturale. Questi sono i messaggi importanti che "BANDISSIMA” vuole diffondere.

Appuntamento quindi a Demonte.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo nel medesimo luogo.

L’ingresso è libero e gratuito.