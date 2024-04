Colle della Maddalena ancora chiuso tra Argentera e il Confine di Stato. Lo stop alla circolazione è del 27 marzo scorso.

La riapertura non è ancora possibile, in quanto sui tornanti è ancora presente il rischio valanghe. Sono iniziate le operazioni di pulizia della strada da località Gipiera in su.

Tra gli altri interventi previsti, il posizionamento delle barriere provvisorie dove è scesa la valanga che ha travolto un mezzo spazzaneve e portato via le barriere, proprio lo scorso 27 marzo.