“Amici in Armonia” sabato 21 settembre a Saluzzo

L’apericena solidale di “Amici in Armonia”, alla sua terza edizione, è in programma per Sabato 21 settembre, presso il parco di Villa Luppo (in Regione Ruata Re, 4) a Saluzzo. Manca poco ad un evento che, per il terzo anno consecutivo, offre una duplice e bella occasione, per Armonia quella di aprire le porte di casa agli Amici, ai Sostenitori ed in generale a tutte le persone che hanno desiderio di conoscere più da vicino la realtà di una cooperativa sociale. Ed a chi vorrà partecipare un bel momento di festa, di condivisione e di conoscenza in un posto, alle porte di Saluzzo, decisamente bello!

L’evento, come nelle due scorse edizioni, mantiene anche la sua finalità di raccolta fondi, della quale ci sarà modo di illustrare i risultati raggiunti sin qui e di raccontare quali sono gli obiettivi che ci si prefigge per i prossimi mesi.

Il programma della serata prevede, a partire dalle ore18.00, l’apericena solidale!

Il contributo minimo della serata è di 18 € a persona (gratuito per i bambini sotto i 5 anni), che servirà a sostenere la raccolta fondi.

Per facilitare l’arrivo a Villa Luppo è previsto un servizio di navetta dal piazzale del Penny Market di Saluzzo.