Alla maratona solidale “Pigiama Run” partecipa anche il Saluzzese

Venerdì 20 settembre si terrà il “Pigiama Run” la maratona solidale non competitiva ideata dalla Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), alla quale si partecipa in pigiama, dove potrà camminare, correre e anche andare in bicicletta, per raccogliere i fondi a sostegno del reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale di Savigliano.

La sesta edizione non sarà solo a Cuneo ma coinvolgerà anche la Lilt di Saluzzo che parteciperà con i Comuni di Revello, Martiniana Po, Rifreddo Envie e Barge.

Anche il Comune di Verzuolo ha predisposto un percorso tracciato dalla Podistica Valle Varaita.

Il gruppo di Saluzzo partirà alle 18 dai Vivai Borgna, in via dei Boschi, e oltrepassando il ponte sul Po, seguirà il percorso che conduce a Revello.

Il tragitto prevede una tappa nella frazione revellese di San Pietro, dove i camminatori incontreranno il gruppo proveniente da Martiniana Po.

Da lì, proseguiranno insieme fino al cortile del municipio di Revello, dove sono attesi anche i gruppi di Envie, Barge e Rifreddo, creando un momento di unione e solidarietà.

Per chi avesse difficoltà con la registrazione online, è possibile recarsi direttamente alla sede della Lilt di Saluzzo, in corso Roma 19, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Per ulteriori informazioni o assistenza per l’iscrizione online, è possibile contattare il numero 338-1163348 per il percorso che termina a Revello.

Per quanto riguarda il gruppo di Verzuolo il ritrovo è previsto sempre alle 18 da piazza Willy Burgo dove alle 19 ci sarà la partenza.(Info allo 0171-697057 oppure allo 0175-255114).

La quota di partecipazione è di 15 euro.

Per i bambini da 0 a 7 anni compresi, con una donazione di 5 euro, ciascun partecipante riceverà il pacco gara con gli omaggi degli sponsor.

L’iscrizione dei minori di 7 anni è vincolata a quella di almeno 1 biglietto per un adulto.

Iscrizioni aperte fino alle 17 di venerdì 20 settembre (un’ora prima della partenza).

Le iscrizioni sono da effettuarsi al seguente link: https://www.pigiamarun.it/cuneo/ dove sono reperibili anche ulteriori informazioni.

Si invitano tutti a partecipare correndo, camminando o pedalando in pigiama, per simboleggiare vicinanza ai bambini malati e alle loro famiglie.