Per la Giornata internazionale della pace Cuneo propone un evento con suor Giuliana Galli

In occasione della giornata internazionale della pace, il prossimo 21 settembre alle ore 11 Sala San Giovanni (via Roma 4), l’Amministrazione comunale ha organizzato un evento aperto alla cittadinanza per riflettere sul tema.

Ad intervenire sarà suor Giuliana Galli, delle Figlie di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, che ha alle spalle una vita di impegno sui temi dell’integrazione e del disagio.

Il tema della pace verrà affrontato nella prospettiva del binomio guerra-vita, da cui, secondo suor Giuliana occorre ripartire per identificare nuove piste di costruzione della pace. In particolare, si indagherà quale possa essere il ruolo della donna nel contesto dell’antitesi guerra-vita. Ad accompagnare suor Giuliana, Donatella Signetti, insegnante e scrittrice

“In un tempo in cui siamo circondati dalla guerra, e in particolare viviamo conflitti che si stanno consumando alle porte dell’Europa, la Città di Cuneo vuole dedicare uno spazio per riflettere e approfondire alcuni aspetti del tema complicatissimo della pace”, spiega la sindaca Patrizia Manassero.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La prenotazione online è consigliata su scrittorincitta.eventbrite.it - Per info: 0171.444 349