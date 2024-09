Teatro Selvatico salva l'Associazione Armonie, spazio dedicato allo sport

Teatro Selvatico ha assunto la gestione del Centro Armonie, storico spazio dedicato allo sport, al benessere e alla crescita personale, situato in Corso Statuto 7 a Mondovì.

Dopo la telefonata ricevuta a luglio 2023, in cui si paventava la chiusura del centro, il team di Teatro Selvatico ha deciso di intervenire per preservare e rilanciare questa realtà preziosa per la comunità.

Sotto la guida del presidente Isacco Caraccio e della vicepresidente Francesca Aurilio, è stato formato un nuovo consiglio direttivo per l’Associazione Armonie ASD, pronto a far rinascere l'associazione e a promuovere il suo spirito fondante.

Francesca Aurilio, entusiasta, dichiara: "Abbiamo amato il Centro Armonie fin dal primo momento. Era uno spazio speciale, dove già anni fa avevamo tenuto laboratori teatrali per bambini. Così, abbiamo deciso di entrare, studiare l'ambiente e riflettere su come portare bellezza e consapevolezza in questo luogo, che da 20 anni accoglie persone alla ricerca di benessere."

Il primo grande evento sarà un Open weekend gratuito previsto per il 21 e il 22 settembre, su prenotazione, dove professionisti offriranno lezioni e workshop per presentare le nuove attività del centro. Il programma prevede anche un ricco calendario di corsi e iniziative a partire da settembre 2024.

Programma dei due appuntamenti:

21 settembre: Lezione open di Tai Chi e Qui Gong con Ruggero Ghiglia

22 settembre - Mattina:

Lezione di Musicoterapia genitori e figli (0-3 anni) e a seguire per bambini dai 3 ai 6 anni, seguita da una merenda con tisane e biscotti con Samantha Boglio.

Lezione di Hatha Yoga con Alberto Cappa, storico istruttore del centro.

Pratica di Bioenergetica e Nada Yoga con Danu Durgadevi Ficetola.

22 settembre - Pomeriggio:

Lezione open di Teatro fisico con Elena Griseri (nota attrice di Mondovì) e Elena Borgna (membro di Teatro Selvatico).

Lezione di Teatro Selvatico e Lotta Selvatica.

Mini colloqui individuali di introduzione all'osteopstia con Pablo Davide Aletti, osteopata e fisioterapista.

Talk con Marco Avena, psicologo transpersonale, introduzione alle pratiche di gruppo di biotransenergetica.

Bagno di frequenze a cura di Piercarlo Bormida, pranoterapeuta.

Talk sulle relazioni umano/animale con Estelo Anghilante, gestore del canile rifugio Gea 281 di San Michele.

Aperitivo con musica live: alcuni componenti di Teatro Selvatico si esibiranno dal vivo.

Francesca Aurilio conclude: "Siamo entusiasti di cominciare questo viaggio e desideriamo invitare tutti a scoprire il nuovo percorso che abbiamo progettato."

L'Associazione Armonie ASD vi aspetta in Corso Statuto 7, Mondovì, per condividere momenti di bellezza e consapevolezza.

Per prenotazioni all'open day:

contattare Giulia al numero 3341311626