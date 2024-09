Commozione a Venasca per la morte del geometra Danilo Allasina, mancato all’età di 69 anni.

Personaggio noto non solo in valle Varaita, ma in tutto il Saluzzese, per la sua attività professionale e imprenditoriale, era titolare di uno studio in via Marconi a Venasca.

Allasina era stato anche amministratore pubblico ricoprendo la carica di consigliere di maggioranza negli anni ’90 con l’allora sindaco Bruno Nicolino.

Lascia la moglie Silvana, la figlia Carlotta con Alberto e la figlioccia Chiara.

Il rosario questa sera, lunedì 16 settembre, alle ore 20 nella parrocchia di Venasca. I funerali domani, martedì 17 settembre, nella stessa chiesa, alle 15. La salma sarà tumulata nel cimitero del capoluogo.