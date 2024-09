Alba, passante investita mentre attraversava sulle strisce in via Ognissanti

E’ stata soccorsa dai sanitari del servizio regionale 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale di Verduno con un codice di gravità giallo la donna che pochi minuti fa, quando erano circa le 13.30 di oggi, lunedì 16 settembre, è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Ognissanti, pochi metri dopo la passerella Ferrero, in direzione del cimitero, in un tratto già teatro in passato di simili episodi.

A colpire la passante un Fiat Doblò condotto da un uomo che non si è evidentemente avveduto della sua presenza. Il conducente si è comunque immediatamente fermato a prestare soccorsi, scosso dall'accaduto.

Al 118 si è quindi affiancata una squadra di Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento albese, per la messa in sicurezza del veicolo, che risultava danneggiato. Insieme a loro una pattuglia di Carabinieri arrivati dalla locale stazione, per la regolazione della viabilità e i rilievi del caso.