Auto si ribalta in centro a Canale: il conducente trasportato a Verduno in codice giallo

Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato in ospedale a Verduno con un codice di gravità giallo l’uomo alla guida della vettura che, intorno alle 6.40 di questa mattina, lunedì 16 settembre, per ragioni in corso di accertamento, mentre percorreva via Olivero in centro a Canale è andata a urtare un’auto lì parcheggiata, per poi rovesciarsi sulla carreggiata.

Alla guida un uomo classe 1942. Sul posto, insieme ai sanitari del servizio regionale di emergenza 118, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Alba, che ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura, alimentata a gas, chiudendone il serbatoio e staccando la batteria. Insieme a loro una pattuglia giunta dalla locale Stazione dei Carabinieri, impegnata nella regolazione della viabilità e nei rilievi del caso.