“Assistere un familiare con demenza”: incontro al Tapparelli

In collaborazione con il Cdcd Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Asl Cn1, la residenza Tapparelli di via Cuneo 16, ha organizzato un pomeriggio per parlare di un tema importante: la Malattia di Alzheimer e Demenze, nel mese di settembre, il mese dedicato a queste patologie.

“Assistere un familiare con demenza” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 19 settembre dalle 15,30 alle 117,30 nella sala "Costanza" della struttura con i parenti affetti da demenza e da chi lo desidera.

Interverranno la dottoressa Rosso del CDCD, il dott. Criasia geriatria medico responsabile del Nucleo NDC (nucleo del declino cognitivo) e le psicologhe della struttura, mentre i pazienti verranno intrattenuti nel salone delle Feste dalle educatrici, le infermiere del CDCD dell’Asl Cn1, con musica e attività dedicate.I

L'evento gratuito, è aperto a tutte le persone interessate al tema ed alle persone con problemi cognitivi che potranno intrattenersi con la musica della band Ciao Cerea.



Info cdcd@aslcn1.it o 0172719352(lun-ven 10.30-12.30)