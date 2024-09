Baseball: il JFK Mondovì stacca il biglietto per la finalissima che vale la promozione in serie B

Per i ragazzi di Leo Marconi il sogno promozione continua! Ennesima impresa per il JFK Mondovì, che in gara 2 del primo turno play-off di serie C, ha ottenuto il secondo successo contro il Castenaso con il punteggio di 14-3. Vittoria netta, questa volta ottenuta in trasferta e che ha catapultato i biancoblù monregalesi verso la finalissima per la promozione in serie B. Per centrare questo storico obiettivo servirà superare il Lodi nel doppio confronto. In caso di parità nei due match si disputerà gara 3 a Mondovì. Ecco di seguito il comunicato stampa della società sportiva:

BASEBALL SERIE C JFK Mondovì straordinario: ora la finalissima con Lodi Il JFK

Baseball Mondovì Dielle Studiocasa-Bruno Gomme entra nella storia, superando in gara 3 il Castenaso ed accedendo al secondo turno dei play-off. Ancora una grandissima partita per i biancoblù monregalesi di Leo Marconi, che sbriciolano l'avversario vincendo per manifesta inferiorità – come già accaduto in gara 1 – al settimo inning con il finale di 14-3.

Stavolta il JFK Mondovì graffia fin da subito, e lo fa in modo sontuoso facendo registrare il secondo fuoricampo in campionato da parte di Pedro Padilla, che ha fatto entrare al primo inning i primi due punti per i suoi. Al terzo inning gli avversari guadagnano terreno, portandosi sul 2-2 con due doppi nei confronti del JFK Mondovi.

Con grande equilibrio il risultato rimane pressoché invariato fino al quinto inning: ma da lì in poi, i monregalesi si dimostrano molto più agguerriti degli avversari e grazie a due altri fuori campo da parte di Sebastian Fontana, una battuta tripla da parte di Matteo Ghiglia e diversi singoli e doppi da parte di Gabriele Panero, Agustin Kramer e Pietro Gianoglio dilagano, portando il risultato finale al settimo inning sul 14 a 3. Sul monte di lancio, da segnalare l’ottima prestazione da parte di Gregorio Cebotari che ha concesso poche valide agli avversari.

La prossima domenica ci sarà la prima partita del secondo turno dei play-off contro Old Rags di Lodi, in Lombardia; a questo incontro farà seguito la gara di ritorno di domenica 29 settembre presso il campo dei Passionisti a Mondovi che consegnerà alla storia la xquadra vincente per il passaggio alla serie B.