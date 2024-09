La Giunta braidese riceve l’orchestra “I Braida”

Una mattinata all’insegna dell’allegria e dell’amarcord per la Giunta comunale braidese, che ha ricevuto oggi, martedì 17 settembre, i componenti dell’orchestra “I Braida”, la più longeva della provincia di Cuneo, che proprio pochi giorni fa si è esibita in piazza Giolitti per festeggiare nel migliore dei modi i suoi 50 anni di vita. L’orchestra deriva il suo nome dal fatto che i suoi componenti originali fossero tutti legati alla città della Zizzola.

“I Braida rappresentano un piccolo ma grande pezzo della storia di Bra”, ha commentato il sindaco Gianni Fogliato, sottolineando come il “gruppo musicale fosse così seguito in città tanto che in passato venne fondato addirittura un fan club”.

Oltre ad alcuni dei membri attuali del gruppo, questa mattina erano presenti in municipio anche due componenti della prima formazione dell’orchestra, Piero Boffa ed Elio Cortese.