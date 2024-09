Neve in arrivo oltre i 2000 metri, chiude il Colle dell'Agnello

Le previsioni metereologiche a breve termine, indicano precipitazioni a carattere nevoso a partire da quote intorno a 2.100-2.200 metri ed interessano anche la strada provinciale 251 che conduce al Colle dell’Agnello in alta valle Varaita (quota 2.744 m) hanno indotto la Provincia alla chiusura temporanea della strada in accordo con il Dipartimento francese Hautes Alpes Conseil General ai sensi del protocollo stipulato tra Italia e Francia per la gestione della viabilità del Colle dell’Agnello.

La strada resterà pertanto chiusa al transito di tutti i veicoli dal km 4+700 al km 14+010 cioè fino al valico confine di Stato dalle ore 17 di oggi fino alle ore 12 di venerdì 20 settembre.

La riapertura al traffico avverrà al termine delle operazioni di sgombero neve e trattamenti antigelivi con il ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità, condizioni meteo permettendo.