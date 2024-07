Stelle e cioccolato in festa

Il 7 luglio, settimo giorno del settimo mese lunare, si celebra in Giappone la Festa delle Stelle Innamorate (Tanabata Matsuri), in cui le divinità Orihime e Hikoboshi (le stelle Vega e Altair), separate nel resto dell’anno dalla Via Lattea, possono finalmente incontrarsi perché il fiume celeste si ritira.

In quella magica notte bambini e adulti esprimono i loro desideri su piccole strisce di carta chiamate tanzaku, appese ad alberi di bambù insieme ad altre decorazioni in carta e stoffa, che simboleggiano i fili di seta intrecciati da Orihime, la tessitrice.

Nella stessa data si celebra dal 2009 una festa forse meno romantica ma altrettanto dolce: la Giornata Mondiale del Cioccolato.

Proprio nel cuore dell’estate, che pure è un periodo difficile per il cioccolato. Come mai? Sembra che fosse proprio il 7 luglio quando nel 1550 gli Spagnoli introdussero in Europa le fave di cioccolato, che Cristoforo Colombo aveva scoperto nel 1502.

E pare che fosse sempre il 7 luglio quando, nel 1847, il cioccolataio Joseph Fry di Bristol inventò le tavolette di cioccolata “chocolate delicieux a manger”, utilizzando una pasta con una percentuale maggiore di burro di cacao che poteva essere modellata più facilmente. E addentata con golosità. Un piacere divino e sensuale come le stelle innamorate di Tanabata.

Prima di allora il cioccolato si poteva gustare solo come bevanda, tutt’al più sotto forma di piccoli cioccolatini.

Per chi ama il cioccolato è straordinario che la festa del cioccolato coincida con la festa dei desideri. Quando si ama le coincidenze si posano sull’oggetto d’amore “come uccelli sulle spalle di Francesco d’Assisi” ha detto Milan Kundera.

Il 7 luglio in molte località ci sono eventi dedicati alla giornata del cioccolato per scoprire le infinite proprietà benefiche del re della festa. Ognuno di noi può festeggiare a modo suo e costruire momenti perfetti per degustare deliziose praline e squisiti dessert al cioccolato. E alla sera occhio alle stelle e via libera ai desideri...

Festeggiamo insieme Tanabata e la Giornata Mondiale del Cioccolato, sgranocchiando una barretta di cioccolato e appendendo ai rami del giardino striscioline colorate con i desideri più segreti.