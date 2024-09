Carlotta Braghin si è laureata in Giurisprudenza: congratulazioni alla nostra collega

Congratulazioni alla collega Carlotta Braghin , da anni collaboratrice di TargatoCn , per cui segue la cronaca giudiziaria.

Carlotta si è laureata in Giurisprudenza (laurea magistrale) con una tesi dal titolo « La presunzione di non colpevolezza e il diritto di cronaca giudiziaria: il bilanciamento oggi ».

Una dissertazione che ha conquistato e convinto la commissione, grazie a un elaborato frutto di una lunga esperienza maturata nelle aule del tribunale di Cuneo e di una riflessione personale che inizia da Tangentopoli per arrivare alla recente Legge Cartabia, analizzando come hanno modificato il diritto di cronaca in Italia.