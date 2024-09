A Varano de’ Melegari una 4ª e una 5ª piazza per Arianna Barale

Il circuito “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (PR) ha ospitato nello scorso weekend la quinta e penultima tappa del Campionato Italiano Femminile di Velocità, al quale prende parte l’atleta di Borgo San Dalmazzo Arianna Barale, tesserata per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Nelle prove ufficiali il miglior tempo l’ha staccato Josephine Bruno (Kawasaki - Team Gradara Corse), seguita da Nicole Cicillini (Yamaha - Team Prata Motorsport) e da una grandissima Arianna Barale (Kawasaki - MRT Corse), che ha strappato la prima fila a Denise Dal Zotto (Yamaha - MotoXracing).

La prima frazione di gara, disputata nella mattinata del sabato, se l’è aggiudicata l’autrice della pole Josephine Bruno, che si è lasciata alle spalle Nicole Cicillini e Denise Dal Zotto, che ha preceduto una combattiva Arianna Barale.

Nel tardo pomeriggio si è corsa gara due, che ha visto classificarsi nelle prime due posizioni le stesse pilote della prima manche, con Josephine Bruno in prima posizione e Nicole Cicillini in seconda mentre alle loro spalle si è scatenata un’acerrima lotta a tre per la conquista del terzo gradino del podio, andato a Denise Dal Zotto, Monica Robotta (Kawasaki - GP3 AD11) ed Arianna Barale, terminate nell’ordine.

“E’ stato un weekend all’insegna dei miglioramenti – ha riferito Ari#41 -, anche se non ho raccolto ciò che ci aspettavamo. Tempi veramente straordinari (1,15,1), che non sono bastati dopo estenuanti ed emozionanti ‘lotte’, per cui mi sono dovuta accontentare di aver ottenuto al fotofinish la quarta posizione in gara 1 e la quinta in gara 2. Comunque weekend più che positivo, nonostante una brutta caduta nelle prove del venerdì, con appunto tempi di noi, prime cinque, praticamente identici. Ci riproveremo a Imola!”.

Siamo sicuri che nell’ultima gara di campionato, che avrà luogo prossimo 27-29 settembre sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Arianna Barale ce la metterà tutta per cercare di migliorare la sua posizione in una classifica che la vede attualmente in quinta posizione