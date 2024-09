Volley Savigliano: ufficializzati gli staff tecnici per la stagione 24/25

Non solo prima squadra. Da qualche settimana è tempo di lavori in corso in casa Volley Savigliano anche per quanto riguarda il settore giovanile, ormai da anni al centro del progetto tecnico e sportivo della società.

In vista della stagione 2024/25, come già annunciato, è stata confermata l’indispensabile Mirella Fiorito nel ruolo di Responsabile del settore giovanile e a lei è stato affidato il compito di comporre gli staff tecnici delle diverse squadre del vivaio che prenderanno parte ai campionati Fipav.

Il gruppo più “grande” sarà guidato in questa stagione dal confermato Anahbi Sankara, che guiderà un roster ambizioso, impegnato in Prima Divisione e nel campionato Under 17. Per quanto concerne la Prima Divisione, Sankara sarà affiancato dalla new entry Matteo Giaccardi.

Confermatissima anche la guida tecnica dell’Under 15, che sarà affidata ancora al duo composto da Federico Dimitri e Matteo Caula.

Proprio al “volto nuovo” Matteo Giaccardi è stata invece affidata la conduzione dell’Under 13. Nonostante la giovane età, Giaccardi vanta già una breve esperienza come coach, prima alla Libellula Volley e, nell’ultima stagione, della squadra di Prima Divisione maschile della Giovanile Genola. Come intuibile dal suo cognome, Matteo è anche figlio d’arte: suo papà è infatti Massimiliano, navigato tecnico nella pallavolo dei “grandi” e attuale secondo allenatore di Perugia in Superlega.

“Il progetto sportivo di questa stagione parte innanzitutto all’insegna della continuità, perché, al netto dei singoli risultati ottenuti, abbiamo ritenuto che il lavoro svolto dai nostri tecnici nella passata stagione sia stato importante. I “nostri” giovani restano il cuore pulsante della nostra realtà e speriamo un giorno di vedere molti di loro nel roster della prima squadra di Serie A3, come accaduto nelle ultime stagioni ad alcuni ragazzi più grandi di loro di pochi anni. Ci tengo, in questa occasione, a ringraziare Flavio Boglione per l’importante lavoro svolto lo scorso anno, augurandogli il meglio per il suo futuro, umano e professionale” – le parole di Mirella Fiorito.

Si ricorda che per tutto il mese di settembre sono in corso le “Porteaperte” in casa Volley Savigliano, con la possibilità, per tutti ibambini e ragazzi nati dal 2008 in avanti, di svolgere delle sedute diprova seguiti dai tecnici biancoblu. Per maggiori informazioni o peravere le date e gli orari specifici, contattare Mirella Fiorito al333.6349542.