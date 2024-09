Alba, oggi la pulizia dei tombini in corso Langhe

Dopo corso Piave e San Cassiano, ad Alba prosegue la pulizia dei tombini stradali, per evitare intasamenti durante le piogge del periodo autunnale.

Oggi, mercoledì 18 settembre, tra le 8.30 e le 16.30, Egea Ambiente eseguirà la pulizia delle caditoie di corso Langhe, dal Santuario di Nostra Signora della Moretta fino a via Romita, verso piazza Cristo Re. In mattinata, i lavori si svolgeranno dal Santuario verso il centro e nel pomeriggio in senso opposto.

«Ringraziamo fin d’ora la popolazione della comprensione per la presenza delle macchine operatrici e degli operai al lavoro – dice l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo –. I lavori sono segnalati da pannelli verticali indicanti il cantiere in movimento. Si tratta di un piccolo e momentaneo rallentamento per dare maggior sicurezza alla nostra città».

A lavoro finito, gli operatori segnaleranno con vernice verde le caditoie perfettamente funzionanti. In caso di puliture più complicate, i tombini saranno segnalati con un pallino rosso e si chiederà l’intervento di operai specializzati per la completa pulizia.