Savigliano, il varco ztl era guasto: nel weekend nessuna sanzione

Sabato sera, a causa di un guasto tecnico, non si è attivato il varco di controllo dell'area pedonale di via Torino e così è rimasto anche per tutta la giornata di domenica. Il pannello luminoso era spento, così come l'impianto, e pertanto nessun veicolo è stato sanzionato.

Il guasto è stato poi ripristinato nella mattinata di lunedì 7 aprile.

"Vogliamo evidenziare ciò – spiega la Polizia Locale – a scanso di equivoci con l'utenza e per tranquillizzarla: nel weekend appena trascorso, in Via Torino, non sono state elevate sanzioni".