Priocca, ennesimo incidente all’incrocio tra via Pirio e la Provinciale 2

Sono fase di risoluzione i rallentamenti alla viabilità che in quel di Priocca sono stati provocati dall’ennesimo scontro tra veicoli verificatosi all’incrocio tra via Pirio e la Provinciale 2 per San Damiano, in una curva tristemente nota per gli incidenti anche mortali che negli anni vi si sono verificati e che attende da tempo di venire trasformata in una più sicura rotatoria.

Lo scontro che, sempre complice la pessima visibilità del crocevia, questa mattina ha coinvolto un’automobile e un furgone, non ha fortunatamente avuto più gravi conseguenze, provocando soli danni materiali. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Alba per la regolazione del traffico e i rilievi del caso.