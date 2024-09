Trasporto pubblico, nuove funzionalità per l''app “BIP Piemonte”

Importante novità per gli utenti del trasporto pubblico locale: l’App “BIP Piemonte”, grazie alla collaborazione con il Consorzio Granda Bus, mette a disposizione nuove funzionalità che permettono di gestire in modo semplice e trasparente i titoli di viaggio e gli spostamenti effettuati (anche nel caso del “Credito Trasporti”).

Regione Piemonte, nel suo continuo impegno per il miglioramento del Trasporto Pubblico Locale, recentemente, grazie al supporto della società in house 5T S.r.l., ha reso disponibile la nuova App “BIP Piemonte” (Android e iOS) che consente di leggere il contenuto della carta BIP e, per gli utenti di Libera Circolazione, ricaricare i titoli di viaggio.

A pochi mesi di distanza, dalla collaborazione con il Consorzio Granda Bus, costituito dalle principali Aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale della Provincia di Cuneo, l’App “BIP Piemonte” si arricchisce di nuove funzionalità.

I clienti, infatti, oltre a visualizzare i titoli di viaggio del Consorzio presenti sulla carta BIP, possono vedere, nel pieno rispetto della normativa privacy, anche la data, l'ora, la linea e la fermata delle ultime validazioni fatte. Funzionalità molto apprezzata nel caso del “Credito Trasporti” (il borsellino prepagato simile al credito telefonico), poiché consente di controllare l’importo pagato per ogni corsa e conoscere il credito residuo.

La nuova App, frutto delle più recenti innovazioni tecnologiche e di una forte collaborazione tra le aziende TPL e Regione Piemonte, rappresenta un passo significativo verso un'esperienza di mobilità sempre più integrata e a misura di cittadino. Regione Piemonte continua così a supportare gli operatori di trasporto e i clienti, fornendo strumenti che migliorano la fruibilità e l'efficienza del trasporto pubblico locale.

L’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi dichiara: “La Regione Piemonte gioca un ruolo cruciale nell’evoluzione del trasporto pubblico, mettendo a disposizione risorse e strumenti che ne migliorano l’accessibilità e l’efficienza. L’App BIP Piemonte è un esempio concreto di come, attraverso il supporto alle tecnologie innovative e la collaborazione con partner locali come il Consorzio Granda Bus, si possa offrire ai cittadini un servizio sempre più trasparente e a misura di utente. Questo impegno congiunto è essenziale per garantire una mobilità sostenibile e moderna, che risponda alle reali necessità del territorio e contribuisca a migliorare la qualità della vita.”

"La collaborazione con Granda Bus per il costante miglioramento dell'App BIP Piemonte è un esempio di come la tecnologia possa migliorare l'esperienza di mobilità dei cittadini, rendendo il trasporto pubblico più accessibile e trasparente incentivandone l’utilizzo anche nell’ottica di renderlo più sostenibile;” - aggiunge il Presidente di 5T Giuseppe Pezzetto - “piccoli ma significativi passi verso un cambiamento dei paradigmi anche culturali della mobilità pubblica che non solo le nuove generazioni ci chiedono”.

Mauro Paoletti, Responsabile di bacino del Consorzio Granda Bus, sottolinea: "Con la nuova App BIP Piemonte, i nostri utenti possono finalmente controllare in tempo reale il credito residuo della loro tessera BIP e verificare ogni spostamento effettuato. Questa funzionalità, semplice ma fondamentale, rende il trasporto pubblico ancora più trasparente e facile da usare. Siamo felici di aver contribuito a questo miglioramento, che facilita la vita quotidiana di chi sceglie il trasporto pubblico."