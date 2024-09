In fiamme abitazione a Bene Vagienna: tratto in salvo un uomo

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, per un incendio divampato in un'abitazione nel territorio comunale di Bene Vagienna.

L'allarme è scattato dopo le 12.30, sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Mondovì, i volontari di Fossano e l'autoscala da Cuneo.

A essere interessata dalle fiamme una casa rurale di quattro piani, in frazione Isola. L'incendio si è sviluppato dal locale cucina e ha interessato il piano terra dello stabile.

In casa, al momento dell'incendio, si trovava un uomo di circa 98 anni, che è rimasto parzialmente ustionato ma che, da quanto si apprende, non si troverebbe in pericolo di vita e che è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.