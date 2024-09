Lutto a Paesana per la scomparsa dell'allevatore Daniele Allio

Si svolgeranno domani, venerdì 20 settembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita di Paesana, i funerali di Daniele Allio, con partenza dalla Casa di Riposo di Paesana alle 9,45.

L’uomo, 58 anni, deceduto ieri mattina, mercoledì 18 settembre nella sua abitazione, era molto conosciuto nel paese della valle Po per il grande allevamento di bovini che aveva in via Allamagna.

Fin da giovane aveva svolto questa attività a conduzione familiare che era stata intrapresa dai genitori.

Viene ricordato come un gran lavoratore dal carattere forte e determinato.

Amava molto la montagna e in estate andava in alpeggio a Pian Muné, sopra Paesana, e nella zona di Sambuco in valle Stura.

Lascia la moglie Carla, i figli: Cristiano, Federica con Fabio, Nicholas, il fratello Piermatteo, le cognate, i cognati, i nipoti, i cugini, amici e parenti tutti.

II rosario sarà recitato stasera, giovedì 19 settembre alle 20,30 nella parrocchia di Santa Margherita in Paesana.

Le eventuali offerte raccolte in suo ricordo saranno devolute per la ricerca sul cancro.