Al via domani la terza edizione della Maira Occitan Trail [VIDEO]

Circa 300 atleti correranno alla terza edizione della Maira Occitan Trail. Torna la gara alla scoperta della valle Maira e dei suoi prodotti tipici con punti ristoro dedicati.



Una nuova edizione rivista nella durata, che quest'anno è stata condensata e inizierà domani, venerdì 20 settembre per concludersi domenica 22.

Un evento sostenuto dall'Atl del Cuneese e promosso dal Consorzio turistico valle Maira in cui si riconosce il primato della vallata nelle attività di promozione del territorio e di valorizzazione che diventa un modello virtuoso e di ispirazione per le vallate vicine.



Partenza quindi domattina da Marmora per proseguire a tratti tra la neve scesa in questi giorni, che metterà ulteriormente alla prova i partecipanti.



Una gara che per i suoi aspetti tecnici può solo essere affrontata da persone preparate.