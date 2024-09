A Saluzzo torna la Festa de L’Unità

Il Circolo del Monviso del Partito Democratico riprende la tradizione della Festa dell’Unità: un’occasione di confronto politico e di incontro in allegria tra militanti, simpatizzanti e rappresentanti del partito nelle istituzioni.

La Festa si terrà giovedì 26 settembre a Saluzzo, in località San Lazzaro, con inizio alle ore 18.

Alle 18,30 si terrà un tavolo di confronto sulla attuale situazione politica e sulle proposte che il Partito Democratico vuole mettere in campo, a tutti i livelli, per costruire una alternativa al governo delle destre in Italia ed in Regione; prenderanno parte alla discussione la deputata Chiara Gribaudo, vice presidente nazionale del PD, Mauro Calderoni, consigliere regionale e segretario provinciale del partito, Stefania Dalmasso, sindaco di Piasco e presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Monviso Solidale, Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore e consigliere provinciale.

A seguire si terrà la Cena Democratica, il cui menù prevede antipasti misti, porchetta e salsiccia, contorno, dolce, oltre ad acqua e caffè (al costo di euro 20), con possibilità di richiedere un menù vegetariano.

Dopo la cena, si effettuerà l’estrazione della sottoscrizione a premi.

“Con questo evento, che nel mese di settembre viene replicato nelle principali realtà della nostra Provincia Granda – afferma Gianluca Arnolfo, segretario del Circolo del Monviso “Angelo Vassallo” - il Partito Democratico vuole dimostrare il proprio radicamento sui territori e la vicinanza con chi lo sostiene e ne condivide le idee e i programmi. Un’occasione – aggiunge - di ‘bella politica’, da vivere insieme ed alla quale invitiamo tutte e tutti a partecipare".

É gradita la prenotazione per la cena, telefonando al numero 339/10.10.759.