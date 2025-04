A Cuneo un banchetto informativo di Azione i per incontrare simpatizzanti ed iscritti

Sabato 19 aprile, a partire dalle ore 15:00 fino alle 18:00, Azione sarà presente con un banchetto informativo in Via Nizza 12 a Cuneo per incontrare cittadini, simpatizzanti e iscritti.

L’evento sarà un’occasione per discutere di temi cruciali come i Referendum, il nucleare civile e le iniziative nazionali e provinciali promosse dal Partito. I rappresentanti di Azione saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini, fornire materiale informativo e raccogliere opinioni e suggerimenti.

L’obiettivo è creare un dialogo aperto e costruttivo con la comunità locale, presentando le proposte del partito e ascoltando le esigenze del territorio. Al banchetto sarà in oltre possibile iscriversi e rinnovare la tessera ad Azione.

“Crediamo fermamente nell’importanza del confronto diretto con i cittadini” dice Giacomo Prandi, Segretario della Provincia di Cuneo di Azione. “Questo sarà il primo di una serie di incontri in tutta la Provincia che rappresentano un’opportunità per presentare le nostre idee su temi fondamentali per il futuro del Paese e del territorio e per ascoltare le voci delle comunità locali.”

Azione invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro di sabato 19 giugno, dalle ore 15:00 alle 18:00, in Via Nizza 12 sotto i portici