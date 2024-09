A Savigliano confronto sulla gravidanza fisiologica

“Torniamo a parlare di fisiologia in gravidanza” è il tema del corso di formazione organizzato dal direttore della struttura complessa Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale SS. Annunziata di Savigliano Luciano Chiarolini, in programma venerdi 27 settembre presso la Crusà Neira (orario 9-17.30).

Perché è importante Affrontare oggi questo tema?

“La gravidanza e il parto - spiega il dottor Chiarolini, che è responsabile scientifico dell’evento - fortunatamente sono nella maggioranza dei casi processi fisiologici, e come tali giovano, nel rispetto naturalmente delle linee guida, più di una attenta sorveglianza e di sostegno che di assidui controlli. Ma mentre le condizioni di malattia in gravidanza sono oggetto di costante attenzione congressuale, poche iniziative di aggiornamento sono dedicate al ben più frequente evento nascita naturale”.

L’obiettivo dell’incontro che si terrà il 27 settembre a Savigliano, presso la Crusà Neira, sarà invece quello di stimolare riflessioni e confronti fra professionisti dell’evento nascita sulla valorizzazione degli elementi di fisiologia presenti in ogni gravidanza, per un approccio incentrato sulla soddisfazione complessiva della donna – in sintonia con le linee guida dell’OMS – senza rinunciare alla sicurezza clinica.

Saranno relatori professionisti conosciuti a livello nazionale e l’evento è patrocinato dall’AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo, dall’Università degli Studi di Torino, dall’Ordine delle Ostetriche Interprovinciale di Torino, Asti, Cuneo, Alessandria e Aosta, nonché dal Comune di Savigliano.