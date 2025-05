Bra, manifesto XXL alla Trevisan per il 5x1000 alla Fondazione ospedale Alba-Bra

C’è una novità che salta subito agli occhi nell’ex caserma Trevisan di Bra. Nell’ala opposta a quella occupata da Polstrada e Guardia di Finanza è stato piazzato un manifesto in formato XXL della Fondazione ospedale Alba-Bra.

Proprio quella porzione dell’edificio è interessata dai lavori che consegneranno 38 alloggi e spazi comuni a giovani medici specializzandi, studenti e professionisti sanitari in formazione presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

Per lo storico edificio che fino al 1975 è stato il quartier generale degli Alpini una riqualificazione di significativa importanza per l’emozione che sempre ci provoca questo luogo del cuore di Bra.

Campagna 5x1000

Il 5×1000 alla Fondazione ospedale Alba-Bra è un aiuto concreto per costruire il futuro della sanità del territorio. Basta scrivere nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Fondazione: 90041890048. Una firma gratuita, che può contribuire a pagare le rate del mutuo e restituire vita ad uno spazio dimenticato, trasformandolo in un’opportunità per l’intera collettività.