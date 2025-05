Fondazione Paideia e Regione Piemonte donano 650 libri in simboli CAA alle ASL del territorio

Fondazione Paideia, in collaborazione con la Regione Piemonte, ha donato 650 libri in simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) a tredici sedi ASL piemontesi, nell’ambito del progetto "Libri per Tutti". Un’iniziativa concreta che mira a rendere la lettura accessibile anche ai bambini con bisogni comunicativi complessi, contribuendo alla creazione di un contesto più inclusivo nei presidi sanitari e ospedalieri.

Dal 1993, la Fondazione Paideia lavora per offrire sostegno ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, favorendo la crescita e la partecipazione di tutti attraverso progetti dedicati. Il progetto "Libri per Tutti", avviato nel 2016, ha permesso di costruire una rete di oltre 110 realtà (biblioteche, scuole, associazioni) impegnate nella diffusione e promozione dei libri in simboli CAA, grazie anche al contributo della Regione Piemonte.

I libri in simboli CAA favoriscono l’inclusione e rappresentano strumenti fondamentali per abbattere le barriere comunicative, specialmente nei contesti sanitari. La donazione ai presidi di neuropsichiatria infantile delle ASL piemontesi permette di integrare la CAA nei percorsi di cura e riabilitazione, offrendo un supporto essenziale ai bambini e alle loro famiglie.

"Questa iniziativa è un ulteriore passo verso una società più inclusiva, in cui tutti i bambini possano accedere alla lettura e alla cultura, indipendentemente dalle loro capacità comunicative – afferma Fabrizio Serra, Segretario Generale di Paideia -. Ringraziamo la Regione Piemonte per il sostegno e tutte le ASL coinvolte per aver accolto con entusiasmo questa opportunità."

"Con questo progetto, ribadiamo il nostro impegno per una cultura realmente accessibile e inclusiva – dichiarano Marina Chiarelli e Federico Riboldi rispettivamente assessori alla Cultura e alla Sanità della Regione Piemonte -. La donazione dei libri in simboli CAA alle sedi ASL del Piemonte rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa entrare nei luoghi della cura, diventando strumento di relazione, sostegno e crescita. Rendere la lettura fruibile anche ai bambini con bisogni comunicativi complessi significa promuovere il diritto alla cultura e contribuire al loro benessere e alla piena partecipazione alla vita della comunità. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Paideia, il progetto 'Libri per Tutti' continua a dare valore a una rete fatta di relazioni, professionalità e attenzione alle fragilità, in cui il Piemonte si riconosce con convinzione e responsabilità."

Le tredici sedi ASL piemontesi coinvolte nella donazione includono:

ASL CN1 (Savigliano, Cuneo)

· Servizio di Neuropsichiatria Infantile all’Ospedale SS. Annunziata, Via Ospedali, 9 - 12038 Savigliano CN (1° piano blocco M)

· Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Corso Francia, 10 - 12100 Cuneo (piano terra)

ASL CN2 (Verduno, Bra)

· Servizio di Neuropsichiatria Infantile all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero, Via Tanaro, 7 - 12060 Verduno CN

· Servizio di Neuropsichiatria Infantile all’Ospedale Santo Spirito, Via Vittorio Emanuele II, 3 - 12042 Bra CN