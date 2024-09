Alba: sipario su una strepitosa edizione di Corri sotto le torri

Già le premesse della vigilia facevano ben sperare, così ancora una volta in modo quasi un pò magico, è andata in scena la sedicesima edizione di una strepitosa Corri sotto le torri. In una domenica mattina di un sole radioso, centinaia di partecipanti si sono ritrovati per la partenza in piazza Garibaldi, chi per la corsa, chi per la camminata.

Hanno trovato ad attenderli una importante scenografia di colori, archi gonfiabili e una superscenografica mongolfiera areostatica del main sponsor Generali Assicurazioni a disposizione per chi volesse provare l'ebrezza del volo.Intanto le note di una super Banda Musicale Giuseppe Gabetti di La Morra allietavano l'attesa, alternate dal ritmo di una molto gradita presenza del gruppo Sbandieratori e tamburini del Borgo dei Brichet.

Apprezzatissime le incredibili evoluzioni acrobatiche delle cheerleaders Titans Albacheers, mentre le istruttrici Wonder Woman dalla piattaforma aerea Mollo Noleggio, davano via a un riscaldamento in musica.

Dopo il via, del sindaco Alberto Gatto, un lunghissimo serpentone colorato ha riempito tutta via Cavour accompagnato dai ritmi della banda e dei tamburini, con in testa una sfavillante auto apripista di New Cars. Gli Under 14, molto numerosi e tanti davvero piccolini, con maglietta Joy of moving, dopo il passaggio intorno al Duomo e poi ai piedi della mongolfiera, hanno completato il loro chilometro di gara che ha visto per primo al traguardo Pietro Traversa e tra le ragazze Elisa Arnaudo, poi premiati sul palco con una coppa.

La camminata e la corsa si sono riversati sui classici 8 chilometri del percorso, attraversando la città in lungo e in largo.La gara non competitiva è stata anche combattuta ed ha visto transitare per primo il genovese Savio Ghebrehanna, mentre tra le donne Romina Casetta prima, centra il suo tris in piazza del Duomo (un prezioso magnum Barolo Bolmida per entrambi). Sul traguardo facevano ala le bravissime e instancabili allieve della Ginnastica Alba.

La disfida goliardica dei Borghi, a caccia delle cento bottiglie di vino della importante azienda locale Mondodelvino, era molto attesa, e se l'è aggiudicata il Borgo dei Brichet (Savio Ghebrehanna), davanti a due portacolori del Borgo di Santa Rosalia (Bellesso Nicola e Alessandro Arnaudo).Premio speciale Presidente Veterani dello Sport sezione di Alba a Gonella Maria Rosa (a84) e Scavino Giovanni (a71)

Tutti gli iscritti hanno ricevuto una esclusiva e graditissima tshirt tecnica running Banca d'Alba, una medaglia celebrativa, buono sconto Maratonaviaggi, ristoro idrico Spazio Conad (NB. il cui buono iscrizione da 10 € è valido sino a domenica 22), banane Battaglio, la bella rivista patinata ufficiale dell'evento e apprezzatissima novità una confezione di uova fresche dell'azienda Fantolino. Folta partecipazione ha registrato la camminata Alba nel cuore con centinaia di festosi partecipanti, amici, parenti e numero record di passeggini anche favoriti dal clima invitante.

La sezione Dog Morando per chi partecipa in compagnia del proprio cane, ha raccolto diversi amici a quattro zampe, che grazie allo storico sponsor hanno ricevuto un collare, un pacco gara e alimenti Mio Cane insieme al punto vendita Zoolandia.

Molto graditi anche i prodotti Iaiaoh! per la cosmesi e la cura animale omaggiati dall'azienda, per la prima volta qui presente e che fa parte del gruppo piemontese Witt.Lungo il percorso l'assistenza è stata prestata dai Borghi Albesi Brichet, Patin e Tesor, Santa Barbara, Santa Rosalia e Borgo del Fumo, dai volontari e mezzi della Croce Rossa. Molto importante il servizio di controllo della benemerita Associazione Nazionale Carabinieri in congedo il cui apporto è davvero fondamentale. La manifestazione è stata seguita integralmente in diretta sulle onde di Radio Alba da Dieghito.

Sul palco, la voce dell'evento Cocò, ha commentato le premiazioni e introdotto tutti i gruppi che si susseguivano in apprezzate esibizioni, con anche la scuola cubana Evedy Cellentes.Egregio servizio di regia musicale professionale del bravissimo DJ Roy.

Nello spettacolare allestimento d'arrivo hanno trovato spazio tra gli altri, New Cars, Morando Dog, Generali Assicurazioni, Banca d'Alba, Battaglio banana party, Spazio Conad, Mollo Noleggio e Mollo Gru, Amico Blu Maggiore, Mondodelvino wine shop, Iaiaoh! Witt, Fantolino.Sul sagrato dopo che il parroco del Duomo don Dino ha ricordato con una benedizione i valori dell'attività sportiva, tutti in gruppo sul palco per il saluto finale in musica a chiusura della splendida e intensa mattinata, per la quale è in preparazione anche un video ufficiale.