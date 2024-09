Arrampicata sportiva: a Praga la penultima tappa di Coppa del mondo Boulder, in gara la monregalese Giorgia Tesio

Sarà la stupenda capitale della Repubblica Ceca la sede della 152° competizione di Coppa del Mondo Boulder, la quarta tappa della stagione 2024. Si tratta del penultimo appuntamento per gli specialisti della risoluzione di “problemi” prima della prova di Seoul, dal 2 al 6 ottobre, che assegnerà anche i trofei di circuito.

Saranno 160 (92 maschi e 68 femmine) gli atleti chiamati ad affrontare i percorsi creati dai tracciatori internazionali per esaltare al massimo le loro doti di equilibrio, esplosività, resistenza e problem solving.

Non mancheranno in questa importante competizione i nomi più rilevanti del panorama internazionale, quali il pluricampione Adam Ondra, il campione olimpico Toby Roberts e il vice Campione Sorato Anraku, il vice Campione mondiale Mejdi Schalck e il Campione Europeo Sam Avezou.

I portabandiera azzurri saranno il vice Campione Italiano Filip Schenk, fresco del trionfo al Rock Master, e il Campione Italiano Nicolò Sartirana, che ha appena conquistato il bronzo ai Campionati Universitari FISU.

Nelle fila femminili difenderanno il tricolore Giulia Medici, oro ai recenti Campionati Universitari FISU, la vice Campionessa Italiana Giorgia Tesio e la Campionessa Europea di Lead e Combinata Laura Rogora.

Fra le avversarie più titolate l’australiana Oceania Mackenzie, bronzo in Coppa del Mondo assoluta, l’austriaca Jessica Pilz, fresca del successo al Rock Master, la francese Zélia Avezou, bronzo in Combinata in Coppa Europa, la slovena Jennifer Buckley, Campionessa Mondiale Giovanile, e la plurimedagliata americana Natalia Grossman.

Ed ecco il programma di gara:

Venerdì 20 settembre: ore 9.00 qualifiche maschili, ore 16.00 qualifiche femminili

Sabato 21 settembre: ore 12.00 semifinali maschili, ore 18.30 finali maschili

Domenica 22 settembre: ore 12.00 semifinali femminili, ore 18.30 finali femminili

Sarà possibile assistere a semifinali e finali sul canale Youtube della IFSC e in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport.