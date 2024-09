Atletica: nel weekend le Finali Nazionali del Campionato di società Assoluto, i cuneesi al via

Sabato e domenica sono in programma le Finali Nazionali del Campionato di società Assoluto.

A Camerino, il Battaglio CUS Torino disputerà la finale A Argento con uomini e donne. Per quanto riguarda la gara femminile al via la cuneese Anna Arnaudo che sarà impegnata sui 1500 e sui 5000 metri.

Nella finale B di Mariano Comense sono diversi i team piemontesi qualificati: Atl. Fossano ’75 con entrambe le squadre, maschile e femminile, così come Atl. Canavesana. In gara con la sola squadra maschile Safatletica Piemonte, Sisport, Atl. Roata Chiusani mentre l'Atl. Stronese-Nuova Nordaffari sarà invece presente con la sola squadra femminile.

Tra gli atleti in gara, Atl. Fossano ’75 schiera nello sprint lo junoir Lorenzo Vera, in prestito dall’Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo; lo specialista delle multiple Lorenzo Mellano sarà invece in gara sui 100hs e sui 400hs. Al femminile, Martina Brangero sarà al via dei 1500 e Myriam Rossi De Giuli dei 400 e 800 metri.

Per l’Atl. Roata Chiusani maschile da segnalare Andy Gatto nei 100hs e dei 400 metri, mentre sui 400hs ci sarà Allassane Diallo. Simone Milanesio al via dei 100 e 200 metri mentre Alessandro Massa sarà impegnato nell’alto.