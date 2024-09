Ad Alba per "Go Wine" si raccolgono i tappi di sughero

Un motivo di interesse in più per partecipare alla Festa del Vino di Alba. Da quest’anno la manifestazione promossa da Go Wine, giunta alla 26esima edizione, fa un deciso passo verso la sostenibilità. Infatti, grazie alla partnership con la Cooperativa ERICA, leader nazionale nella progettazione e comunicazione ambientale, durante le due domeniche della manifestazione del 22 e del 29 settembre nel centro storico di Alba, verrà effettuata una raccolta speciale dei tappi di sughero delle innumerevoli bottiglie di vino che verranno stappate dai rappresentanti delle cantine del territorio di Langhe e Roero e degustate come sempre dal numeroso pubblico di appassionati enoici, italiani ed esteri.

La raccolta verrà effettuata in collaborazione con la Cooperativa Arti e Mestieri e riveste particolare importanza: ogni anno sono infatti oltre 800 milioni i tappi di sughero che finiscono nella spazzatura. Uno spreco notevole, visto che si tratta di un materiale riciclabile al 100% e che può essere impiegato in svariati settori dalla bioedilizia all’arredamento e all’abbigliamento, da quello meccanico a quello aerospaziale.

“Vino e sostenibilità è un connubio possibile, sotto più profili. Go Wine è Impresa Sociale e lavoriamo affinché sia sempre più stretto un legame virtuoso tra questi due mondi-spiega Massimo Corrado, Presidente di Go Wine-. La collaborazione con la Cooperativa ERICA e con Arti e Mestieri va proprio in questa direzione e questa piccola azione, che allo stesso tempo è di grande rilievo, come la raccolta dei tappi di sughero è un primo passo verso una gestione virtuosa degli eventi legati alla cultura vitivinicola”.

Domenica 29 settembre, nel corso del Meeting Nazionale dei soci Go Wine, in programma presso la Scuola Enologica di Alba, presenteremo le future iniziative ai nostri soci. Ponendo fra gli obbiettivi anche il tema del coinvolgimento e della condivisione con i soci su temi sempre più di attualità”.